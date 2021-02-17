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Укрэксимбанк начал кредитовать бизнес по новой программе

17.02.2021, 11:37
Укрэксимбанк начал кредитовать бизнес по новой программе - Фото
Фото: Ukreximbank / Facebook

Государственный Укрэксимбанк выдал первые кредиты по портфельным гарантиями поставщикам полимеров из Днепра.

Как сообщает пресс-служба банка, первые кредиты на пополнение оборотных средств получили компании ЮВК Групп и Эльбор-М из Днепра, которые занимаются оптовой торговлей химическими продуктами.

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"Для расширения их трейдерских возможностей Укрэксимбанк установил возобновляемые кредитные линии сроком на 2 года с общим объемом почти 30 млн грн", – отметила заместитель управляющего филиалом Укрэксимбанка в Днепре Светлана Фицко.

В рамках этой программы Укрэксимбанк действует как агент правительства и непосредственный банк-кредитор.

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Юрий Тарасовский
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Укрэксимбанк кредитование бизнеса портфельные госгарантии
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