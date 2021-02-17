Укрэксимбанк начал кредитовать бизнес по новой программе
Государственный Укрэксимбанк выдал первые кредиты по портфельным гарантиями поставщикам полимеров из Днепра.
Как сообщает пресс-служба банка, первые кредиты на пополнение оборотных средств получили компании ЮВК Групп и Эльбор-М из Днепра, которые занимаются оптовой торговлей химическими продуктами.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
"Для расширения их трейдерских возможностей Укрэксимбанк установил возобновляемые кредитные линии сроком на 2 года с общим объемом почти 30 млн грн", – отметила заместитель управляющего филиалом Укрэксимбанка в Днепре Светлана Фицко.
В рамках этой программы Укрэксимбанк действует как агент правительства и непосредственный банк-кредитор.
- В ноябре 2020 года Кабмин принял постановление, которое определяет механизм предоставления госгарантий для поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства.
- Укрэксимбанк – наиболее убыточный банк в Украине. Убыток банка по итогам 2020 года достиг 5,6 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии