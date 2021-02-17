Укрэксимбанк начал кредитовать бизнес по новой программе

Государственный Укрэксимбанк выдал первые кредиты по портфельным гарантиями поставщикам полимеров из Днепра.

Как сообщает пресс-служба банка, первые кредиты на пополнение оборотных средств получили компании ЮВК Групп и Эльбор-М из Днепра, которые занимаются оптовой торговлей химическими продуктами.

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"Для расширения их трейдерских возможностей Укрэксимбанк установил возобновляемые кредитные линии сроком на 2 года с общим объемом почти 30 млн грн", – отметила заместитель управляющего филиалом Укрэксимбанка в Днепре Светлана Фицко.

В рамках этой программы Укрэксимбанк действует как агент правительства и непосредственный банк-кредитор.

В ноябре 2020 года Кабмин принял постановление, которое определяет механизм предоставления госгарантий для поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства.

Укрэксимбанк – наиболее убыточный банк в Украине. Убыток банка по итогам 2020 года достиг 5,6 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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