Кабмин разблокировал работу наблюдательного совета Укрэксимбанка

Фото: Укрэксимбанк

Кабинет министров принял распоряжение, разрешающее наблюдательному совету государственного Укрэксимбанка, назначенному еще в мае 2023 года, начать работу в неполном составе.

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В мае 2023 года правительство назначило шестерых независимых членов наблюдательного совета, но одного из них – Энгина Акчакочу – не согласовал Национальный банк.

Поскольку Акчакоча не получил согласования, наблюдательный совет так и не смог начать работу, так как во время назначения в мае Кабмин решил, что "срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года с даты вступления в должность всех членов наблюдательного совета".

В пятницу, 12 января, правительство отменило это требование.

Согласно новому распоряжению, срок полномочий наблюдательного совета акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" составляет три года с даты вступления его в силу (т.е. до января 2027 года).

Это позволит наблюдательному совету начать работу в неполном составе из восьми человек (пять независимых членов, три представителя государства), пока еще одного члена проверяет НБУ.

По словам представителя государства в наблюдательном совете Укрэксимбанка Виктории Страховой, без наблюдательного совета банк не мог "ни начать отбор аудиторской фирмы (промедление с представлением аудируемой отчетности может привести к проблемам с евробондхолдерами), ни подбор членов правления на вакантные должности (четыре из восьми вакантны), ни принять меры в связи с проблемами с капиталом и проблемами с рисками".