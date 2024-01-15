Кабмін розблокував роботу наглядової ради Укрексімбанку

Наглядова рада одного з найбільших державних банків України почне роботу в неповному складі

Фото: Укрексімбанк

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яке дозволяє наглядовій раді державного Укрексімбанку, призначеній ще у травні 2023 року, розпочати роботу в неповному складі.

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У травні 2023 року уряд призначив шістьох незалежних членів наглядової ради, але одного з них – Енгіна Акчакочу – не погодив Національний банк.

Оскільки Акчакоча не отримав погодження, наглядова рада так і не змогла почати роботу, бо під час призначення у травні Кабмін вирішив, що "строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради".

У п'ятницю, 12 січня, уряд скасував цю вимогу.

Згідно з новим розпорядженням, строк повноважень наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" становить три роки з дати набрання ним чинності (тобто до січня 2027 року).

Це дозволить наглядовій раді почати роботу в неповному складі з восьми осіб (п'ять незалежних членів, три представники держави), поки ще одного члена перевіряє НБУ.

За словами представниці держави у наглядовій раді Укрексімбанку Вікторії Страхової, без наглядової ради банк не міг "ані розпочати відбір аудиторської фірми (зволікання із представленням аудийованої звітності може призвести до проблем з євробондхолдерами), ані підбір членів правління на вакантні посади (чотири із восьми є вакантними), ані вжити заходів у звʼязку з проблемами з капіталом та проблемами з ризиками".