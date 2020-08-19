Как не запутаться с кредитным лимитом. НБУ обязал банки лучше информировать клиентов

Национальный банк после получения многочисленных жалоб клиентов банков на "ложное" sms-информирование об остатке средств на счете решил ввести новые требования к банкам по кредитным лимитам. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В чем суть проблемы

По данным регулятора, банки часто присылают клиентам сообщения об остатке на счете с учетом не только собственных средств физлица, но и средств кредитного лимита. В результате клиенты не понимают, сколько на самом деле денег осталось на счете и могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого.

"Представим ситуацию: в день выплаты зарплаты вам поступает sms-сообщение, где указано, что на вашем счете 20 000 грн. Вы ожидали увидеть меньшую сумму - около 15 000 грн — ведь именно такова ваша зарплата. Поскольку сумма больше, вы думаете, что получили дополнительный бонус. И решаете, например, приобрести новый смартфон, ведь теперь суммы на счете достаточно. Однако через некоторое время на ваш уже новый телефон приходит еще одно сообщение от банка о минусовом балансе вашего счета", — поясняет ситуацию регулятор.

Причиной возникновения подобных недоразумений может быть установление банком кредитного лимита клиенту (без информирования об этом).

В результате клиент может, сам того не осознавая, воспользоваться кредитными средствами, после чего будет обязан погасить не только сумму задолженности, но и уплатить комиссии и проценты.

Что делает НБУ для защиты клиентов банков

С 1 сентября вступят в силу требования регулятора к раскрытию банками полной информации об услугах в рекламе и на их сайтах.

Банки будут обязаны:

- четко информировать клиентов в sms-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или по электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита по его карте;

- своевременно сообщать клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов путем sms-информирования или другими каналами коммуникаций, которые выбрал клиент;

- информировать о минимальном и максимальном размере кредитных средств, которые могут быть предоставлены клиенту во временное пользование, а также о порядке его изменения.

Такие требования предусмотрены постановлением НБУ №62 от 14 мая 2020 года "Об утверждении изменений в положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и другим финансовым услугам". Документ вступит в силу с 1 сентября.

В середине августа стало известно о том, что НБУ вскоре введет новые требования к банковским депозитным и кредитным договорам.

Также в августе НБУ сообщил о том, что изменится с 1 сентября в части защиты прав клиентов банков.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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