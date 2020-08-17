НБУ введет новые требования к депозитным и кредитным договорам

Национальный банк разработал проект положения о дополнительных требованиях к раскрытию банками информации в кредитных и ​​депозитных договорах. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Банки должны будут обеспечить надлежащее раскрытие информации о финансовых услугах в таких договорах.

"Главная цель новых требований - потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязанности", - отмечает регулятор.

Договор должен содержать:

- полную и понятную информацию об услуге;

- основные характеристики услуги;

- порядок внесения изменений в тарифы;

- перечень дополнительных услуг;

- информацию о правах клиента и его обязанностях;

- информацию о последствиях невыполнения условий договора.

НБУ подчеркивает, что граждане часто обращаются с жалобами на следующие проблемы во взаимоотношениях с банками:

- замалчивание прав клиента (например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесение изменений в договор);

- нераскрытие информации о последствиях невыполнения условий договора;

- определение банком по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.

С целью решить такие проблемные вопросы НБУ и разработал данный проект положения.

Теперь договоры о предоставлении финансовых услуг (кредитные и депозитные) должны будут содержать унифицированное описание таких услуг для их лучшего понимания потребителями. Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать следующую информацию: - о виде вклада;

- о сроке действия договора;

- о дате возврата средств;

- о праве продлить срок вклада;

- о размере предложенных процентов;

- о порядке их выплаты.

Кредитный договор должен будет содержать такую информацию:

- об условиях, при которых возможно изменение процентной ставки;

- информацию о расходах на дополнительные услуги;

- ссылки на все тарифы и комиссии, подлежащих уплате.

Кроме того, НБУ определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры. Среди них:

- условия, ограничивающие возможность клиента подать жалобу по выполнению условий договора банком;

- условия, позволяющие банку менять условия предоставления услуг и тарифы без предварительного уведомления клиента;

- условия, дающие право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги.

Проект положения о дополнительных требованиях к депозитным и кредитным договорам вынесен регулятором на обсуждение, которое продлится с 17 августа по 20 сентября.

В июле НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%".

Также в июле НБУ сообщил о том, что банки обещают смягчение условий кредитования.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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