НБУ введет новые требования к депозитным и кредитным договорам
Национальный банк разработал проект положения о дополнительных требованиях к раскрытию банками информации в кредитных и депозитных договорах. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Банки должны будут обеспечить надлежащее раскрытие информации о финансовых услугах в таких договорах.
"Главная цель новых требований - потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязанности", - отмечает регулятор.
Договор должен содержать:
- полную и понятную информацию об услуге;
- основные характеристики услуги;
- порядок внесения изменений в тарифы;
- перечень дополнительных услуг;
- информацию о правах клиента и его обязанностях;
- информацию о последствиях невыполнения условий договора.
НБУ подчеркивает, что граждане часто обращаются с жалобами на следующие проблемы во взаимоотношениях с банками:
- замалчивание прав клиента (например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесение изменений в договор);
- нераскрытие информации о последствиях невыполнения условий договора;
- определение банком по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.
С целью решить такие проблемные вопросы НБУ и разработал данный проект положения.
Теперь договоры о предоставлении финансовых услуг (кредитные и депозитные) должны будут содержать унифицированное описание таких услуг для их лучшего понимания потребителями. Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать следующую информацию: - о виде вклада;
- о сроке действия договора;
- о дате возврата средств;
- о праве продлить срок вклада;
- о размере предложенных процентов;
- о порядке их выплаты.
Кредитный договор должен будет содержать такую информацию:
- об условиях, при которых возможно изменение процентной ставки;
- информацию о расходах на дополнительные услуги;
- ссылки на все тарифы и комиссии, подлежащих уплате.
Кроме того, НБУ определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры. Среди них:
- условия, ограничивающие возможность клиента подать жалобу по выполнению условий договора банком;
- условия, позволяющие банку менять условия предоставления услуг и тарифы без предварительного уведомления клиента;
- условия, дающие право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги.
Проект положения о дополнительных требованиях к депозитным и кредитным договорам вынесен регулятором на обсуждение, которое продлится с 17 августа по 20 сентября.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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