Как ПриватБанк "заставил" банки запастись наличными

Ситуация вокруг ПриватБанка паники не вызвала, но банки перестраховались, обменяв в пятницу безналичную гривню на наличные на сумму 3,1 млрд грн для пополнения банкоматов и касс отделений. Об этом написал в Facebook финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Это один из самых высоких показателей с начала 2017 (когда мы получили возможность видеть такого рода данные). Обычно такой спрос на наличные наблюдается перед длинными выходными (7 марта прошлого года) или новогодними праздниками (28 декабря 2017 года)", - отметил он.

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Он также написал, что объем наличной гривни в обращении вырос до 387,5 млрд грн на утро понедельника, что существенно меньше новогоднего пика в 400 млрд грн.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.