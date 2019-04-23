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23.04.2019, 11:49

Как ПриватБанк "заставил" банки запастись наличными

Как ПриватБанк "заставил" банки запастись наличными

На прошлой неделе банки обменяли безналичную гривню на наличную в сумме 3,1 млрд грн

Ситуация вокруг ПриватБанка паники не вызвала, но банки перестраховались, обменяв в пятницу безналичную гривню на наличные на сумму 3,1 млрд грн  для пополнения банкоматов и касс отделений. Об этом написал в Facebook финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Это один из самых высоких показателей с начала 2017 (когда мы получили возможность видеть такого рода данные). Обычно такой спрос на наличные наблюдается перед длинными выходными (7 марта прошлого года) или новогодними праздниками (28 декабря 2017 года)", - отметил он.

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Он также написал, что объем наличной гривни в обращении вырос до 387,5 млрд грн на утро понедельника, что существенно меньше новогоднего пика в 400 млрд грн.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лицПечерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

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Теги: ПриватБанк
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