Какой курс доллара будет в понедельник: Курс валют НБУ

Нацбанк на 7 октября зафиксировал курс гривни на уровне 41,1859 за доллар

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 7 октября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 коп. и составляет 41,1859 за 1 доллар.

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По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 9 коп. и составляет 45,4322 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 4 октября, составил 41,03 грн, курс продажи – 41,5 грн. Наличный курс евро для покупки составил 45,24 грн, для продажи – 45,98 грн.