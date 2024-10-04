Какой курс доллара будет в понедельник: Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 7 октября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 коп. и составляет 41,1859 за 1 доллар.
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По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 9 коп. и составляет 45,4322 за 1 евро.
Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 4 октября, составил 41,03 грн, курс продажи – 41,5 грн. Наличный курс евро для покупки составил 45,24 грн, для продажи – 45,98 грн.