Який курс долара буде в понеділок: Курс валют НБУ
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 7 жовтня, курс гривні відносно долара зріс на 3 коп. і складає 41,1859 за 1 долар.
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Стосовно євро національна валюта зміцнилась на 9 коп. і становить 45,4322 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 4 жовтня, склав 41,03 грн, курс продажу – 41,5 грн. Готівковий курс євро для покупки склав 45,24 грн, для продажу – 45,98 грн.