Який курс долара буде в понеділок: Курс валют НБУ

Нацбанк на 7 жовтня зафіксував курс гривні на рівні 41,1859 за долар

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 7 жовтня, курс гривні відносно долара зріс на 3 коп. і складає 41,1859 за 1 долар.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Стосовно євро національна валюта зміцнилась на 9 коп. і становить 45,4322 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 4 жовтня, склав 41,03 грн, курс продажу – 41,5 грн. Готівковий курс євро для покупки склав 45,24 грн, для продажу – 45,98 грн.