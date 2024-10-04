Податкова почала автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном

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Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій-партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Це був перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS) та важливий крок у напрямку підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків, наголошують у міністерстві.

Зокрема, предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, що ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, відсотків або інших доходів.

Автоматичний обмін податковою інформацією є частиною зобов'язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери.

На січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами Європейського Союзу.

Перший звітний період передбачав термін з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року.

Довідка Стандарт CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєдналися до Багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Податкові органи щорічно одержують масив даних щодо іноземних рахунків, які належать їх податковим резидентам, або належать організаціям, які перебувають під контролем таких резидентів. У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів щодо рахунків їх податкових резидентів. Стандарт CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєдналися до Багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Податкові органи щорічно одержують масив даних щодо іноземних рахунків, які належать їх податковим резидентам, або належать організаціям, які перебувають під контролем таких резидентів. У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів щодо рахунків їх податкових резидентів.