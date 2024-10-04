Налоговая начала автоматически получать информацию о счетах украинцев за рубежом
Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций–партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Это был первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS) и важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов, подчеркивают в министерстве.
В частности, предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.п.) и принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров, а именно: имя владельца, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения, данные о финансовом учреждении, данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.
Автоматический обмен налоговой информацией является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы.
По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза.
Первый отчетный отрезок охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.
- 20 марта 2023 года Верховная Рада проголосовала закон о присоединении Украины к автоматическому обмену налоговой информацией.
- По состоянию на 1 сентября 2024 года вклады украинцев в банках выросли до 1,3 трлн грн. У половины счета до 200 000 грн.