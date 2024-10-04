Налоговая начала автоматически получать информацию о счетах украинцев за рубежом

Украина теперь может автоматически обмениваться налоговой информацией со 110 юрисдикциями

Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций–партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Это был первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS) и важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов, подчеркивают в министерстве.

В частности, предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.п.) и принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров, а именно: имя владельца, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения, данные о финансовом учреждении, данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.

Автоматический обмен налоговой информацией является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы.

По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза.

Первый отчетный отрезок охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.

Справка Стандарт CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов. В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Стандарт CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов. В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов.