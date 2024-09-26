Украинцы увеличили вклады в банках до 1,3 трлн грн. У половины счета до 200 000 грн

Треть вкладов украинцев в банках — в валюте

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма вкладов физических лиц, включая ФОП, в банках Украины составила 1,3 тлрн грн по состоянию на 1 сентября 2024 года, что на 12,5 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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С начала года общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн – реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:

вклады в национальной валюте – 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за август)

вклады в иностранной валюте – 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за август).

Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября – 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Сумма их вкладов составила 143,9 млрд грн (за август текущего года +2,9 млрд грн).

Источник: ФГВФЛ

Более половины (56,8%) вкладчиков хранят в банках от 10 до 200 000 грн.

Около трети вкладов — срочные, большинство на период до трех месяцев.

С апреля 2024 года средний размер банковского вклада вырос до 12 000 грн.

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