Украинцы увеличили вклады в банках до 1,3 трлн грн. У половины счета до 200 000 грн
Общая сумма вкладов физических лиц, включая ФОП, в банках Украины составила 1,3 тлрн грн по состоянию на 1 сентября 2024 года, что на 12,5 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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С начала года общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн – реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:
- вклады в национальной валюте – 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за август)
- вклады в иностранной валюте – 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за август).
Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября – 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Сумма их вкладов составила 143,9 млрд грн (за август текущего года +2,9 млрд грн).
Более половины (56,8%) вкладчиков хранят в банках от 10 до 200 000 грн.
Около трети вкладов — срочные, большинство на период до трех месяцев.
- С апреля 2024 года средний размер банковского вклада вырос до 12 000 грн.
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