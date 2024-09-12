Политику по краткосрочным депозитам нужно менять, люди хотят гибкости – эксперт ICU

Крупные участники рынка сейчас, за определенными исключениями, предлагают только депозиты сроком от 3 месяцев и далее – 6, 12 месяцев

Депозит. Фото Despositphotos

Нынешний дизайн монетарной политики, по сути, демотивировал банки предлагать населению депозиты срочностью до 3 месяцев.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

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"Нынешний дизайн монетарной политики, по сути, демотивировал банки предлагать населению депозиты срочностью до 3 месяцев. Крупные участники рынка сейчас, за некоторыми исключениями, предлагают только депозиты сроком от 3 месяцев и дальше – 6 месяцев, 12. На один месяц, на два месяца предложения депозитов практически нет, или же предлагаемые ставки близки к нулю", – сказал он.

По его мнению, это не совсем логично.

"Люди, которые имеют сбережения, хотят обладать определенной гибкостью в управлении своими средствами. В этом случае потребители финансовых услуг несколько потеряли. Потому что многие вкладчики просто не готовы оставлять средства на более длительный период", – говорит эксперт.

Зато, добавил он, люди держат их на текущих счетах, из-за чего теряют процентный доход.

"Видимо, подходы в этом должны быть несколько откорректированы", – считает Виталий Варвищук.