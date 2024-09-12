Політику по короткострокових депозитах треба змінювати, люди хочуть гнучкості – експерт ICU

Великі учасники ринку зараз, за певними винятками, пропонують лише депозити терміном від 3 місяців і далі – 6, 12 місяців

Депозит. Фото Despositphotos

Нинішній дизайн монетарної політики, по суті, знеохотив банки пропонувати населенню депозити строковістю до 3 місяців.

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Про це в інтерв'ю з LIGA.net розповів керівник департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

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"Нинішній дизайн монетарної політики, по суті, знеохотив банки пропонувати населенню депозити строковістю до 3 місяців. Великі учасники ринку зараз, за певними винятками, пропонують лише депозити терміном від 3 місяців і далі – 6 місяців, 12. На один місяць, на два місяці пропозиції депозитів практично немає, або ж пропоновані ставки близькі до нуля", – сказав він.

На його думку, це не зовсім логічно.

"Люди, які мають заощадження, хочуть мати певну гнучкість в управлінні своїми коштами. І тут споживачі фінансових послуг дещо втратили. Бо багато вкладників просто не готові залишати кошти на довший період", – каже експерт.

Натомість, додав він, люди тримають їх на поточних рахунках, через що втрачають процентний дохід.

"Певно, підходи в цьому мають бути дещо відкориговані", – вважає Віталій Варвищук.