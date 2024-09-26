Українці збільшили вклади у банках до 1,3 трлн грн. У половини рахунки до 200 000 грн

Третина вкладів українців у банках — у валюті

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, у банках України склала 1,3 млрд грн станом на 1 вересня 2024 року, що на 12,5 млрд грн більше показника попереднього місяця. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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З початку року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн – реальне зростання (без урахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

вклади у національній валюті – 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за серпень)

вклади в іноземній валюті – 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за серпень).

Частка ФОП у структурі вкладників за станом 1 вересня – 3,2%, а структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їхніх вкладів становила 143,9 млрд грн (за серпень поточного року +2,9 млрд грн).

Джерело: ФГВФО

Більш ніж половина (56,8%) вкладників зберігають у банках від 10 до 200 000 грн.

Близько третини вкладів – строкові, більшість на період до трьох місяців.

З квітня 2024 року середній розмір банківського вкладу зріс до 12 000 грн.

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