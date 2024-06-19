Середній розмір банківського вкладу зріс до 12 000 грн

З квітня 2023 року середній розмір банківського вкладу в Україні зріс на 18%

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Середній розмір банківського вкладу в Україні зріс на 18% з минулого квітня – до близько 12 000 грн. Про це йдеться у червневому звіті щодо макроекономічної стабільності Національного банку.

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Водночас більші за розміром вклади зростають значно швидше, ніж менші, зазначають у НБУ.

Обсяг гривневих вкладів розміром понад 600 000 грн за останній рік зріс більш ніж 40%, а їх частка в загальному депозитному портфелі становить близько третини.

У загальній кількості таких вкладів лише 0,2%.

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Обсяги строкових гривневих вкладів населення зростають, хоч і трохи повільніше за загальний обсяг роздрібних вкладів, констатується у звіті регулятора.

Частка строкових вкладів тримається на рівні близько 36%.

За підсумками травня, загальний об’єм депозитів фізичних осіб у банківській системі збільшився на 2% (23,6 млрд грн) і становить 1,12 трлн грн, свідчать дані НБУ.

Гривневих депозитів стало більше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитний портфель у національній валюті становить 736,9 млрд грн. Середня депозитна ставка для гривні впала на 0,4 в. п. до 12,9% річних.

За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно і фізосіб-підприємців, у банках України становила 1,24 трлн грн. Це на 15,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня вклади в національній валюті становили 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень).