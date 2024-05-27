Українці довірили банкам 1,24 трлн грн. Сума вкладів зростає третій місяць поспіль

Здебільшого українці зберігають у банках вклади у гривні – на 800 млрд грн

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включно і фізосіб-підприємців (ФОП), у банках України становила 1,24 трлн грн станом на 1 травня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

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Це на 15,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня:

- вклади в національній валюті – 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень).

- вклади в іноземній валюті – 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).

Частка ФОП у структурі вкладників на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів – 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів).

В останні три місяці номінальна сума вкладів фізосіб демонструє тенденцію до зростання, зазначають у ФГВФО.

У Фонді нагадують, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування або припинення його дії на вклади фізичних осіб (і ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після закінчення тримісячного строку від дня скасування або припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 000 грн.

Джерело: ФГВФО