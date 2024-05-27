Українці довірили банкам 1,24 трлн грн. Сума вкладів зростає третій місяць поспіль
Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включно і фізосіб-підприємців (ФОП), у банках України становила 1,24 трлн грн станом на 1 травня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Це на 15,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня:

- вклади в національній валюті – 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень).

- вклади в іноземній валюті – 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).

Частка ФОП у структурі вкладників на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів – 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів).

В останні три місяці номінальна сума вкладів фізосіб демонструє тенденцію до зростання, зазначають у ФГВФО.

У Фонді нагадують, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування або припинення його дії на вклади фізичних осіб (і ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після закінчення тримісячного строку від дня скасування або припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 000 грн.

Українці довірили банкам 1,24 трлн грн. Сума вкладів зростає третій місяць поспіль
Джерело: ФГВФО
ФГВФОдепозитиукраїнські банкивклади фізосіб