Украинцы доверили банкам 1,24 трлн грн. Сумма вкладов растет третий месяц подряд
Общая сумма вкладов физических лиц, включая физлиц-предпринимателей (укр. ФОП), в банках Украины составила 1,24 трлн грн по состоянию на 1 мая 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
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Это на 15,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая:
- вклады в национальной валюте – 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за апрель).
- вклады в иностранной валюте – 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за апрель).
Доля ФЛП (укр. ФОП) в структуре вкладчиков на 1 мая 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов – 139,4 млрд грн (11,2% от общей суммы вкладов).
В последние три месяца номинальная сумма вкладов физлиц демонстрирует тенденцию к росту, отмечают в ФГВФЛ.
В ФГВФЛ напоминают, что во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (и ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 000 грн.
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