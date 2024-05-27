Украинцы доверили банкам 1,24 трлн грн. Сумма вкладов растет третий месяц подряд
Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма вкладов физических лиц, включая физлиц-предпринимателей (укр. ФОП), в банках Украины составила 1,24 трлн грн по состоянию на 1 мая 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).   

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Это на 15,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая:

- вклады в национальной валюте – 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за апрель).

- вклады в иностранной валюте – 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за апрель).

Доля ФЛП (укр. ФОП) в структуре вкладчиков на 1 мая 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов – 139,4 млрд грн (11,2% от общей суммы вкладов). 

В последние три месяца номинальная сумма вкладов физлиц демонстрирует тенденцию к росту, отмечают в ФГВФЛ.

В ФГВФЛ напоминают, что во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (и ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 000 грн.

Украинцы доверили банкам 1,24 трлн грн. Сумма вкладов растет третий месяц подряд
Источник: ФГВФЛ
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