Украинцы предпочли гривневые депозиты в апреле. Данные НБУ

Гривневых депозитов в банках стало больше. А вот валютный портфель уменьшился

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Общий депозитный портфель в целом по банковской системе вырос на 17,7 млрд. грн (1,6%) и составляет 1,1 трлн грн.

Украинцы предпочли гривневые депозиты, именно их стало больше на 14,3 млрд грн (2%). В целом депозитный портфель в национальной валюте составил 723,2 млрд. грн. А средняя депозитная ставка для гривни упала на 0,2 п.п. до 13,3% годовых.

Валютных сбережений вкладчики забрали на $21 млн (0,2%). Валютный портфель в общей сложности насчитывает $9,4 млрд. Рост валютных сбережений в гривневом эквиваленте обусловлен разницей курса валют. Депозитная ставка для валютных депозитов опустилась на 0,1 п.п. и составляет 1,1% годовых.