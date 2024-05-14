НБУ оценил потери Украины от блокады границы в $660 млн. Их удается компенсировать

НБУ предполагает, что блокада границ прекратится во втором квартале 2024 года

Фото: ЕРА

Прямые потери импорта товаров в первый месяц блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе составили $500 млн, экспорта – $160 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В дальнейшем их удалось частично компенсировать: потери импорта – увеличением поставок по другим путям, а экспорта – запуском и наращиванием мощностей нового морского коридора.

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Благодаря полноценной работе нового морского коридора, Украина сможет не только компенсировать потери от блокады границ и введения лицензирования зерна, но и вернуться на традиционные зарубежные рынки, утверждают в НБУ.

Подобные тенденции уже наблюдаются. В последние месяцы украинское продовольствие возвращается на рынки Азии и Африки, а металлургическая продукция – на рынки Азии и Америки.

НБУ предполагает, что блокада границ прекратится во втором квартале 2024 года и не приведет к значительным потерям экспортеров.

Негативное влияние на деятельность предприятий-импортеров также не будет продолжительным и компенсируется благодаря использованию запасов и увеличению поставок в будущем.

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