НБУ оценил потери Украины от блокады границы в $660 млн. Их удается компенсировать
Прямые потери импорта товаров в первый месяц блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе составили $500 млн, экспорта – $160 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В дальнейшем их удалось частично компенсировать: потери импорта – увеличением поставок по другим путям, а экспорта – запуском и наращиванием мощностей нового морского коридора.
Благодаря полноценной работе нового морского коридора, Украина сможет не только компенсировать потери от блокады границ и введения лицензирования зерна, но и вернуться на традиционные зарубежные рынки, утверждают в НБУ.
Подобные тенденции уже наблюдаются. В последние месяцы украинское продовольствие возвращается на рынки Азии и Африки, а металлургическая продукция – на рынки Азии и Америки.
НБУ предполагает, что блокада границ прекратится во втором квартале 2024 года и не приведет к значительным потерям экспортеров.
Негативное влияние на деятельность предприятий-импортеров также не будет продолжительным и компенсируется благодаря использованию запасов и увеличению поставок в будущем.
- Польские фермеры с 9 февраля 2024 года начали общенациональный протест. Они препятствовали движению транспорта на пунктах пропуска из Украины. После деблокады границы импорт автомобильного топлива из Польши и Балтии в Украину взлетел на 60%.
- 10 мая Польские фермеры возобновили блокаду на одном из пунктов пропуска на украинской границе.
- 13 мая ЕС официально продлил еще на год приостановку пошлин на украинский экспорт.