НБУ оцінив втрати України від блокади кордону в $660 млн. Їх вдається компенсувати
Прямі втрати імпорту товарів у перший місяць блокади польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні становили $500 млн, експорту – $160 млн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Надалі їх вдалося частково компенсувати: втрати імпорту – збільшенням постачань іншими шляхами, а експорту – запуском і нарощуванням потужностей нового морського коридору.
Завдяки повноцінній роботі нового морського коридору Україна зможе не тільки компенсувати втрати від блокади кордонів та запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні закордонні ринки, стверджують в НБУ.
Такі тенденції вже спостерігаються. Останніми місяцями українське продовольство повертається на ринки Азії та Африки, а металургійна продукція – на ринки Азії та Америки.
НБУ припускає, що блокада кордонів припиниться у другому кварталі 2024 року і не призведе до значних втрат експортерів.
Негативний вплив на діяльність підприємств-імпортерів також не буде тривалим і компенсується завдяки використанню запасів та певному надолуженню постачань у наступні періоди.
- Польські фермери з 9 лютого 2024 року розпочали загальнонаціональний протест. Вони перешкоджали руху транспорту на пунктах перепустки з України. Після розблокування кордону імпорт автомобільного палива з Польщі та Балтії в Україну злетів на 60%.
- 10 травня Польські фермери відновили блокаду на одному із пунктів пропуску на українському кордоні.
- 13 травня ЄС офіційно продовжив ще на рік зупинення мит на український експорт.