Українці віддали перевагу гривнєвим депозитам в квітні. Дані НБУ

Гривнєвих депозитів в банках стало більше. А от валютний портфель зменшився

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Загальний депозитний портфель в цілому по банківській системі виріс на 17,7 млрд грн (1,6%) і складає 1,1 трлн грн.

Українці віддали перевагу гривнєвим депозитам, саме їх стало більше на 14,3 млрд грн (2%). Загалом депозитний портфель у національній валюті склав 723,2 млрд грн. А середня депозитна ставка для гривні впала на 0,2 в.п. до 13,3% річних.

Валютних заощаджень вкладники забрали на $21 млн (0,2%). Валютний портфель загалом налічує $9,4 млрд. Ріст валютних заощаджень у гривнєвому еквіваленті обумовлений різницею курсу валют. Депозитна ставка для валютних депозитів опустилась на 0,1 в.п. і складає 1,1% річних.