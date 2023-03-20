Налоговая начнет автоматически получать информацию о счетах за границей: закон
Верховная Рада в понедельник, 20 марта, приняла законопроект №8131 об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках международного многостороннего соглашения (MCAA CRS). За него во втором чтении и в целом проголосовали 263 народных депутата, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
→ единый стандарт отчетности о финансовых счетах (Common Reporting Standard, CRS);
→ единый стандарт обмена информацией по запросу (Exchange of Information on Request, EOIR).
Это означает, что Государственная налоговая служба сможет в автоматическом режиме получать от налоговых органов других стран-участниц соглашения информацию о движении по банковским счетам своих резидентов – как компаний, так и физических лиц.
Сейчас ГНС должна отправлять специальные запросы, если ей нужно получить эту информацию.
Автоматический обмен информацией упростит выявление и проверку незадекларированных и необлагаемых доходов.
На сайте Организации экономического сотрудничества и развития сообщается, что автоматический обмен ввели около 110 юрисдикций.
Украина так же должна будет собирать и автоматически передавать в другие страны информацию о счетах их налоговых резидентов. Подотчетные финансовые учреждения должны будут определять соответствующие счета и регулярно отчитываться о них.
Автоматический обмен производится в рамках унифицированного стандарта отчетности CRS.
Второй стандарт EOIR – это обмен информацией, выходящей за пределы условий автоматического обмена.
Автоматический обмен налоговой информацией для Украины начнется в 2024 году.
- В декабре президент Владимир Зеленский сказал, что налоговая система в Украине нуждается в изменениях.
- В конце февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока идет война, революционных налоговых изменений не будет.
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