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Налоговая начнет автоматически получать информацию о счетах за границей: закон

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 15:29
Налоговая начнет автоматически получать информацию о счетах за границей: закон - Фото
Фото: Pexels

Верховная Рада в понедельник, 20 марта, приняла законопроект №8131 об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках международного многостороннего соглашения (MCAA CRS). За него во втором чтении и в целом проголосовали 263 народных депутата, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Законопроект внедряет в Украине:

→ единый стандарт отчетности о финансовых счетах (Common Reporting Standard, CRS);
→ единый стандарт обмена информацией по запросу (Exchange of Information on Request, EOIR).

Это означает, что Государственная налоговая служба сможет в автоматическом режиме получать от налоговых органов других стран-участниц соглашения информацию о движении по банковским счетам своих резидентов – как компаний, так и физических лиц.

Сейчас ГНС должна отправлять специальные запросы, если ей нужно получить эту информацию.

Автоматический обмен информацией упростит выявление и проверку незадекларированных и необлагаемых доходов.

На сайте Организации экономического сотрудничества и развития сообщается, что автоматический обмен ввели около 110 юрисдикций.

Украина так же должна будет собирать и автоматически передавать в другие страны информацию о счетах их налоговых резидентов. Подотчетные финансовые учреждения должны будут определять соответствующие счета и регулярно отчитываться о них.

Автоматический обмен производится в рамках унифицированного стандарта отчетности CRS.

Второй стандарт EOIR – это обмен информацией, выходящей за пределы условий автоматического обмена.

Автоматический обмен налоговой информацией для Украины начнется в 2024 году.

Андрій Водяний
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