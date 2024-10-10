Какой курс доллара зафиксировал НБУ на пятницу

Нацбанк на 11 октября зафиксировал курс гривни на уровне 41,2072 за доллар

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 11 октября, курс гривни по отношению к доллару снизился на 1 коп. и составляет 41,2072 за 1 доллар.

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По отношению к евро национальная валюта подорожала на 8 коп. и составляет 45,0477 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 10 октября, составил 41,01 грн, курс продажи – 41,48 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,93 грн, для продажи – 45,66 грн.