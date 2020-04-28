Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. НБУ изменил график и условия для тендеров по рефинансу

Карантин. НБУ изменил график и условия для тендеров по рефинансу
28.04.2020, 13:04

Нацбанк установил временный график для проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков - с 30 апреля до 30 июня

Национальный банк будет проводить тендеры по краткосрочному рефинансированию (сроком до 90 дней) каждую пятницу, по долгосрочному (от 1 до 5 лет) - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

График тендеров установлен с 30 апреля до 30 июня 2020 года.

Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования запланирован на 8 мая, следующий - 12 июня.

Первый тендер по рефинансу на 90 дней состоится в четверг, 30 апреля, в связи с нерабочим днем ​​в пятницу, а в дальнейшем они будут проходить по пятницам.

В НБУ уточняют, что ставка по всем кредитам рефинансирования будет плавающей и равна учетной ставке Нацбанка (с 24 апреля установлена ​​на уровне 8%). Кроме того, для этих кредитов регулятор установил на уровне нуля фиксированную переменную (постоянную величину).

Объемы кредитов не ограничены и будут зависеть только от объемов ликвидного залога банка. В НБУ напоминают, что залог может включать гособлигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты Нацбанка, иностранную валюту, а в ближайшем будущем и корпоративные облигации, обеспеченные госгарантией, а также муниципальные облигации.

"Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн и около $8 млрд. Это позволяет им бесперебойно обслуживать все платежи в экономике ", - сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

При этом он отметил, что Нацбанк обеспечивает банкам дополнительные инструменты для поддержания ликвидности в случае ухудшения настроений на финансовых рынках, одновременно побуждая поддерживать кредитами бизнес и инфраструктурные проекты.

График и условия тендеров по рефинансированию утверждены решениями НБУ от 28 апреля №301-рш  и №302-рш.

Анна Андреева
Напишите нам
НБУ банки рефинансирование ликвидность кредиты рефинансирования
Комментарии
Последние новости
 