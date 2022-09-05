UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев хочет выкупить обанкротившийся банк "Сич"

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 17:55
Киев хочет выкупить обанкротившийся банк
Банк Сечь. Фото: facebook.com/banksich

КГГА планирует создать Муниципальный банк и подаст заявку на участие в открытом конкурсе на вывод из рынка неплатежеспособного банка АО "Банк Сич". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего его превращения в универсальный финансовый инструмент города", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, муниципальный банк поможет в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. Также будет легче финансировать работы по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом.

"На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, который продолжает работать и выполняет все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ждать полтора-два года, необходимых для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить на год меньше, чем сегодня тратится на комиссии за обслуживание в других банках", – сказал Поворозник.

Также среди "плюсов" он назвал возможность сохранить рабочие места, выполнение в полном объеме обязательств перед бизнесом и вкладчиками банка.

Муниципальный (коммунальный) банк – финансово-кредитное учреждение, создаваемое органами местного самоуправления и муниципальными предприятиями для финансового обслуживания деятельности территориальных громад. Банк входит в банковскую систему Украины и способствует деятельности органов местного самоуправления, решению социально-экономических проблем городов и территорий и укреплению их инфраструктуры. В разных формах муниципальные банки в настоящее время функционируют в Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швейцарии и других государствах.

Напомним, по данным НБУ, Киевский городской совет имел 25% в банке "Хрещатик". Банк был одним из участников социального проекта Киевского городского совета под названием "Карточка киевлянина". И в нем размещались счета и производились платежи большинства столичных коммунальных предприятий.

НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016 года. В марте 2018-го Верховный суд Украины признал вывод банка "Хрещатик" с рынка незаконным. ФГВФЛ сообщил, что за несколько месяцев до признания банка неплатежеспособным, из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц.

Банк "Сич" был основан в 2011 году. Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций) Валерий Роздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управляет Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited. Его связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Показательный урок. Нацбанк ликвидирует Банк "Сич". Тот умышленно пошел в дефолт перед НБУ

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
николай поворозник Муниципальный банк АО "Банк Сич"
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 