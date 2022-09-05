Киев хочет выкупить обанкротившийся банк "Сич"

КГГА планирует создать Муниципальный банк и подаст заявку на участие в открытом конкурсе на вывод из рынка неплатежеспособного банка АО "Банк Сич". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего его превращения в универсальный финансовый инструмент города", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, муниципальный банк поможет в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. Также будет легче финансировать работы по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом.

"На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, который продолжает работать и выполняет все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ждать полтора-два года, необходимых для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить на год меньше, чем сегодня тратится на комиссии за обслуживание в других банках", – сказал Поворозник.

Также среди "плюсов" он назвал возможность сохранить рабочие места, выполнение в полном объеме обязательств перед бизнесом и вкладчиками банка.

Муниципальный (коммунальный) банк – финансово-кредитное учреждение, создаваемое органами местного самоуправления и муниципальными предприятиями для финансового обслуживания деятельности территориальных громад. Банк входит в банковскую систему Украины и способствует деятельности органов местного самоуправления, решению социально-экономических проблем городов и территорий и укреплению их инфраструктуры. В разных формах муниципальные банки в настоящее время функционируют в Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швейцарии и других государствах.

Напомним, по данным НБУ, Киевский городской совет имел 25% в банке "Хрещатик". Банк был одним из участников социального проекта Киевского городского совета под названием "Карточка киевлянина". И в нем размещались счета и производились платежи большинства столичных коммунальных предприятий.

НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным в апреле 2016 года. В марте 2018-го Верховный суд Украины признал вывод банка "Хрещатик" с рынка незаконным. ФГВФЛ сообщил, что за несколько месяцев до признания банка неплатежеспособным, из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц.

Банк "Сич" был основан в 2011 году. Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций) Валерий Роздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как был основан в 2011 году. Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций) Валерий Роздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управляет Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited. Его связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Показательный урок. Нацбанк ликвидирует Банк "Сич". Тот умышленно пошел в дефолт перед НБУ

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Наталія Софієнко

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