Клиенты ПриватБанка могут получать переводы SWIFT в евро без дополнительной комиссии

ПриватБанк добавил возможность клиентам получать SWIFT-переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии

ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

Клиенты государственного ПриватБанка теперь могут получать SWIFT-переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии через Citibank Europe plc. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк открыл новые корреспондентские счета в Citibank N.A. в швейцарских франках (СHF) и евро (EUR). Это добавляет удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны и помогают родным, близким и ВСУ в Украине", – говорится в сообщении.

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Открытие новых корреспондентских счетов банка дает возможность клиентам отправлять в ПриватБанк SWIFT-переводы физических лиц в швейцарских франках и евро через Citibank Europe plc без дополнительной комиссии.

Сформировать реквизиты можно через Приват24 (меню "Сервисы – Переводы – SWIFT – Реквизиты"). Зачисление валютных переводов на гривневые счета производится без комиссии.

Справка SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи и осуществления платежей. Система перевода SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи и осуществления платежей. Система перевода SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц.