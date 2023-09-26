ПриватБанк изменил тарифы для SWIFT-переводов

Государственный ПриватБанк изменил стоимость отправки SWIFT-переводов, тарифы по Украине снижены вдвое, сообщает пресс-служба банка.

Отныне для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф – 0,5% от суммы, но не менее 5 гривень и не более $100 (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

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Единый тариф для SWIFT-переводов по Украине вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в 5 раз. При этом ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.

Также банк изменил интерфейс управления денежными и SWIFT-переводами через Приват24.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Система перевода SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц.