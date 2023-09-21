В Приват24 заработал онлайн мониторинг залогового имущества
21.09.2023, 10:28
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)
ПриватБанк первым в Украине ввел сервис онлайн мониторинга залогового имущества, позволяющий клиенту самостоятельно проходить проверку в мобильном Приват24 без физического осмотра имущества представителем банка, сообщает пресс-служба банка.
Сервис позволяет заемщикам пройти мониторинг в любом месте нахождения имущества и в удобное для себя время.
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Чтобы пройти онлайн-мониторинг залогового авто, нужно сделать фото в режиме онлайн по инструкции и подсказкам в Приват24, заполнить анкету в приложении и подписать электронной подписью SmartID.
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