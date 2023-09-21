У Приват24 запрацював онлайн моніторинг заставного майна
21.09.2023, 10:28
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)
ПриватБанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у мобільному Приват24 без фізичного огляду майна представником банку, інформує пресслужба банку.
Сервіс дозволяє позичальникам пройти моніторинг у будь-якому місці розташування майна та в зручний для себе час.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Щоб пройти онлайн-моніторинг заставного авто, треба зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та підказками в застосунку Приват24, заповнити анкету у додатку та підписати електронним підписом SmartID.
- Державний ПриватБанк до кінця року надсилатиме перевипущені або нові картки Новою поштою безкоштовно.
Останні новини
Коментарі