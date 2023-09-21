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У Приват24 запрацював онлайн моніторинг заставного майна

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 10:28
У Приват24 запрацював онлайн моніторинг заставного майна - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

ПриватБанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у мобільному Приват24 без фізичного огляду майна представником банку, інформує пресслужба банку.

Сервіс дозволяє позичальникам пройти моніторинг у будь-якому місці розташування майна та в зручний для себе час.

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Щоб пройти онлайн-моніторинг заставного авто, треба зробити фото в режимі онлайн за інструкцією та підказками в застосунку Приват24, заповнити анкету у додатку та підписати електронним підписом SmartID.

Наталія Софієнко
ПриватБанкзаставалізингмайно під заставу
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