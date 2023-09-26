ПриватБанк змінив тарифи для SWIFT-переказів
26.09.2023, 14:53
ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)
Державний ПриватБанк змінив вартість відправлення SWIFT-переказів, тарифи Україною знижені вдвічі, повідомляє пресслужба банку.
Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф – 0,5% від суми, але не менш ніж 5 гривень і не більш ніж $100 (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ).
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Єдиний тариф для SWIFT-переказів Україною є вдвічі нижчим за раніше чинний, а максимальна сума комісії зменшена уп'ятеро. Водночас ПриватБанк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування.
Також банк змінив інтерфейс керування грошовими та SWIFT-переказами через Приват24.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передання інформації та здійснення платежів. Система переказів SWIFT дозволяє здійснювати перекази в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.
- ПриватБанк першим в Україні запровадив сервіс онлайн моніторингу заставного майна, який дозволяє клієнту самостійно проходити перевірку у мобільному Приват24 без фізичного огляду майна представником банку.
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