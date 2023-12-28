Клієнти ПриватБанку можуть отримувати SWIFT-перекази в євро без додаткової комісії
Клієнти державного ПриватБанку відтепер можуть отримувати SWIFT-перекази у швейцарських франках та євро без додаткової комісії через Citibank Europe plc. Про це інформує пресслужба банку.
"ПриватБанк відкрив нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. у швейцарських франках (СHF) та евро (EUR). Це додає зручності клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні", – йдеться в повідомленні.
Відкриття нових кореспондентських рахунків банку дає можливість клієнтам відправляти в ПриватБанк SWIFT-перекази фізичних осіб у швейцарських франках та євро через Citibank Europe plc без додаткової комісії.
Сформувати реквізити можна через Приват24 (меню "Сервіси – Перекази – SWIFT – Реквізити"). Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.
- У вересні ПриватБанк змінив тарифи для SWIFT-переказів.