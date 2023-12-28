Клієнти ПриватБанку можуть отримувати SWIFT-перекази в євро без додаткової комісії

ПриватБанк додав можливість клієнтам отримувати SWIFT-перекази в швейцарських франках та євро без додаткової комісії

ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

Клієнти державного ПриватБанку відтепер можуть отримувати SWIFT-перекази у швейцарських франках та євро без додаткової комісії через Citibank Europe plc. Про це інформує пресслужба банку.

"ПриватБанк відкрив нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. у швейцарських франках (СHF) та евро (EUR). Це додає зручності клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні", – йдеться в повідомленні.

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Відкриття нових кореспондентських рахунків банку дає можливість клієнтам відправляти в ПриватБанк SWIFT-перекази фізичних осіб у швейцарських франках та євро через Citibank Europe plc без додаткової комісії.

Сформувати реквізити можна через Приват24 (меню "Сервіси – Перекази – SWIFT – Реквізити"). Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.

Довідка SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передання інформації та здійснення платежів. Система переказів SWIFT дозволяє здійснювати перекази в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передання інформації та здійснення платежів. Система переказів SWIFT дозволяє здійснювати перекази в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.