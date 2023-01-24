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Количество операций в системе электронных платежей НБУ во время войны упало почти на 20%

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 10:55
Количество операций в системе электронных платежей НБУ во время войны упало почти на 20% - Фото
Фото: depositphotos.com

Количество операций в системе электронных платежей Национального банка в 2022 году упало почти на 20%. Такое сокращение – прямое следствие войны, говорится в сообщении регулятора.

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В прошлом году через СЭП совершили почти 363 млн платежей на сумму свыше 133 трлн грн, тогда как в 2021 году было 446 млн платежей на 57 трлн.

"Шок войны и резкое сокращение экономической активности в первые месяцы войны повлияли на количество сделок в системе, за прошлый год оно сократилось на 18,7%, если сравнивать с 2021 годом", – заявил регулятор.

В среднем за один банковский день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,4 млн платежей на сумму около 515 млрд грн. Система способна обрабатывать почти в 10 раз больше, чем сейчас.

По количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:
→ до 1000 грн – 45% (в 2021 году – 48%);
→ от 1 000 грн до 100 000 грн – 51% (в 2021 году – 48%);
→ от 100 000 грн и более – 4% (в 2021 году – 4%).

По сумме больше платежей приходилось на крупные:
→ до 10 000 грн – менее 1% (в 2021 году – 1%);
→ от 1 000 грн до 100 000 грн – 2% (в 2021 году – 5%);
→ от 100 000 грн и более – почти 98% (в 2021 году – 94%).

Андрій Водяний
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война НБУ банки система электронных платежей
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