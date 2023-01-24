Количество операций в системе электронных платежей НБУ во время войны упало почти на 20%

Количество операций в системе электронных платежей Национального банка в 2022 году упало почти на 20%. Такое сокращение – прямое следствие войны, говорится в сообщении регулятора.

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В прошлом году через СЭП совершили почти 363 млн платежей на сумму свыше 133 трлн грн, тогда как в 2021 году было 446 млн платежей на 57 трлн.

"Шок войны и резкое сокращение экономической активности в первые месяцы войны повлияли на количество сделок в системе, за прошлый год оно сократилось на 18,7%, если сравнивать с 2021 годом", – заявил регулятор.

В среднем за один банковский день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,4 млн платежей на сумму около 515 млрд грн. Система способна обрабатывать почти в 10 раз больше, чем сейчас.

По количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

→ до 1000 грн – 45% (в 2021 году – 48%);

→ от 1 000 грн до 100 000 грн – 51% (в 2021 году – 48%);

→ от 100 000 грн и более – 4% (в 2021 году – 4%).

По сумме больше платежей приходилось на крупные:

→ до 10 000 грн – менее 1% (в 2021 году – 1%);

→ от 1 000 грн до 100 000 грн – 2% (в 2021 году – 5%);

→ от 100 000 грн и более – почти 98% (в 2021 году – 94%).

Из-за войны НБУ отложил запланированный на август 2022 года переход системы электронных платежей на круглосуточный режим. Теперь новую версию СЭП планируют запустить с 1 апреля 2023 года.

Вместе с внедрением IBAN это создает технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в Украине.

Андрій Водяний

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