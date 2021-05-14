Коллекторские компании заставят проходить регистрацию

Национальный банк запустил веб-сайт, посвященный регистрации коллекторских компаний, где собрана информация об условиях допуска на рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Таким образом, все коллекторские компании для возможности предоставлять услуги по регулированию долгов по потребительским кредитам должны зарегистрироваться в Реестре коллекторских компаний Нацбанка", – говорится в сообщении.

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Сам реестр запустят в течение ближайших двух месяцев. У коллекторских компаний будет время с 14 июля по 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в реестр.

Финансовые компании с лицензиями на предоставление услуг на факторинг или кредитование должны будут подать сокращенный перечень документов. А юридические лица без лицензий – полный пакет документов.

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"Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в реестре, после 14 октября будет запрещено совершать регулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться никчемным", – подчеркнули в Нацбанке.

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19 марта Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

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Наталия Софиенко

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