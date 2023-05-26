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Коломойский отказался давать показания в суде Лондона – ПриватБанк

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 10:32
Коломойский отказался давать показания в суде Лондона – ПриватБанк - Фото
Игорь Коломойский (Фото: Depositphotos)

ПриватБанк заявил, что бывший владелец банка Игорь Коломойский отказался свидетельствовать в Высоком суде Лондона во время перекрестного допроса на предстоящем 12 июня слушании. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка.

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Ни один из свидетелей Коломойского также не готов давать устные показания во время слушания по существу, заявил банк.

В начале апреля ПриватБанк сообщил, что другой бывший совладелец – Геннадий Боголюбов – тоже отказался давать показания в Высоком суде Англии.

"Таким образом, на суде не будет свидетелей, которые давали бы фактические показания в пользу господина Коломойского и господина Боголюбова. Ответчики и их свидетели не объяснили причин отказа от дачи показаний. Однако это четко указывает на то, что господа Коломойский и Боголюбов не имеют адекватного ответа на заявления ПриватБанка по поводу их мошеннических действий", – заявила пресс-служба банка.

  • В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем.
  • В 2018 году Высокий суд Лондона решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска ПриватБанка, но через год судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело и что судебный приказ о всемирном аресте активов остается в силе.
  • В апреле 2020 года Верховный суд Великобритании отклонил последнюю попытку Коломойского и Боголюбова не допустить рассмотрения иска ПриватБанка в Лондоне.

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Андрей Водяный
ПриватБанкигорь коломойскийгеннадий боголюбоввысокий суд лондона
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