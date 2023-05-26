Коломойський відмовився свідчити у суді Лондона – ПриватБанк

ПриватБанк заявив, що колишній власник банку Ігор Коломойський відмовився свідчити у Високому суді Лондона під час перехресного допиту на майбутньому слуханні, яке почнеться 12 червня. Про це йдеться в заяві пресслужби банку.

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Жоден зі свідків Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті, заявив банк.

На початку квітня ПриватБанк повідомив, що інший колишній співвласник – Геннадій Боголюбов – теж відмовився давати свідчення в Високому суді Англії.

"Таким чином, на суді не буде свідків, які б давали фактичні свідчення на користь пана Коломойського та пана Боголюбова. Відповідачі та їхні свідки не пояснили причин відмови від надання свідчень. Однак це чітко вказує на те, що пани Коломойський та Боголюбов не мають адекватної відповіді на заяви ПриватБанку щодо їхніх шахрайських дій", – заявила пресслужба банку.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського і Боголюбова, а також компаній, які, ймовірно, їм належать або перебувають під їх контролем.

У 2018 році Високий суд Лондона вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову ПриватБанку, але через рік судді Апеляційного суду дійшли висновку, що банк має достатню для судового розгляду справу і що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається чинним.

У квітні 2020 року Верховний суд Великої Британії відхилив останню спробу Коломойського і Боголюбова не допустити розгляду позову ПриватБанку в Лондоні.

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