Коломойскому не удалось оспорить право Ощадбанка взыскать с России $1,3 млрд

Верховный Суд вернул связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда в деле о компенсации за активы в Крыму.

Как сообщает Finbalance, этим постановлением было удовлетворено заявление Ощадбанка и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,1 млрд c РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму (с учетом процентов, общая сумма требований Ощадбанка к России – $1,3 млрд).

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Такое решение Верховный Суд принял на основании того, что компания ИКБ-Инвест не была стороной дела, которое рассматривал международный арбитраж.

По данным госреестра, основателем ООО "ИКБ-Инвест" является ООО "КУА "Финансовый капитал" – одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его оккупации Россией.

Как отмечает издание, упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд фактически является продолжением противостояния "приватовцев" и Ощадбанка за активы РФ, которое длится с осени 2019 года.

В марте 2020 года в рамках исполнительного производства по выполнению Арбитражного суда Гааги состоялся аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка. Победителем аукциона (с предложением 268,7 млн грн) стала финкомпания Фортифай, которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского и которую пытается получить под контроль Сергей Тигипко.

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Юрий Тарасовский

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