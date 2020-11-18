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Коломойскому не удалось оспорить право Ощадбанка взыскать с России $1,3 млрд

18.11.2020, 11:04
Коломойскому не удалось оспорить право Ощадбанка взыскать с России $1,3 млрд - Фото
Игорь Коломойский (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Верховный Суд вернул связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда в деле о компенсации за активы в Крыму.

Как сообщает Finbalance, этим постановлением было удовлетворено заявление Ощадбанка и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,1 млрд c РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму (с учетом процентов, общая сумма требований Ощадбанка к России – $1,3 млрд).

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Такое решение Верховный Суд принял на основании того, что компания ИКБ-Инвест не была стороной дела, которое рассматривал международный арбитраж.

По данным госреестра, основателем ООО "ИКБ-Инвест" является ООО "КУА "Финансовый капитал" – одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его оккупации Россией.

Как отмечает издание, упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд фактически является продолжением противостояния "приватовцев" и Ощадбанка за активы РФ, которое длится с осени 2019 года.

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Юрий Тарасовский
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Ощадбанк игорь коломойский активы в крыму фк фортифай

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