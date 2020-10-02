У покупателя 99% акций Проминвестбанка сменились бенефициары. Работали с Коломойским

У финансовой компании Фортифай, которая в марте стала победителем аукциона по покупке 99% акций Проминвестбанка, сменились собственники. Новые бенефициары имеют отношение к группе Приват Игоря Коломойского, пишет finbalance.

До недавнего времени в госреестре юрлиц конечным бенефициарным собственником Фортифай значился Сергей Фактуллин. Сейчас в списке бенефициаров указаны Лариса Рибенкова и ФК Финевровектор, собственником которой, кроме Ларисы Рибенковой, значится Людмила Осыкина и Дмитрий Пономарев, сообщает издание.

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Лариса Рибенкова и Людмила Осыкина являются помощниками народного депутата от Слуги народа Олега Дунды, который до избрания в парламент был директором компании А.В.С., связанной с "приватовцами". Олег Дунда в 2001-2007 годах работал в ПриватБанке, уточняет finbalance.

Среди основателей А.В.С. значится КУА Финансовый капитал, одна из "приватовских" структур, которые в 2018 году получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании с России $159 млн как компенсацию за потерянное имущество после аннексии Крыма. В рамках исполнительного производства по исполнению данного судебного решения и состоялся в марте аукцион по продаже 99% акций Проминвестбанка.

Также finbalance напоминает, что Олег Дунда подал 1650 правок к "антиколомойскому" закону, на принятии которого настаивал МВФ, чтобы предотвратить возвращение ПриватБанка под контроль бывших собственников.

Упомянутая выше Людмила Осыкина в госреестра также значится одним из бенефициаров ДП ТРК Аверс Корпорации Аверс, которую также связывают с "приватовцами", указывает издание.

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Роман Брыль

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