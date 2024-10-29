Компаниям с прифронтовых территорий начнут выдавать спецсправки для иностранных банков

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров 29 октября внес изменения в постановления от 7 мая 2022 года №562 и от 6 декабря 2022 года №1364. Решение принято, чтобы способствовать прекращению блокирования трансакций украинских компаний с прифронтовых территорий иностранными банками, сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности изменения предусматривают усовершенствование системы перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Кроме того, как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, компаниям и предпринимателям с прифронтовых территорий для осуществления внешнеэкономической деятельности будут выдавать справки (на украинском или английском языке) по их местонахождению с отображением статуса территории.

"Таким образом, иностранные банки смогут корректно определять и применять статус конкретного населенного пункта Украины, в котором находится украинское предприятие", – отметили в Минреинтеграции.

В начале августа Национальный банк обратил внимание на проблему, с которой сталкивается украинский бизнес из частично оккупированных областей: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Иностранные банки часто не разбираются, где зарегистрирована компания, и блокируют платежи всем подряд.

Он рекомендует пользоваться специальной страницей на сайте Минреинтеграции с перечнем временно оккупированных населенных пунктов Украины и рекомендациями профильного генерального директората Еврокомиссии (DG FISMA).