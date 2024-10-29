Компаніям із прифронтових територій почнуть видавати спецдовідки для іноземних банків

Кабмін вніс зміни до постанов про визначення статусу територій України

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів 29 жовтня вніс зміни до постанов від 7 травня 2022 року №562 та від 6 грудня 2022 року №1364. Рішення ухвалено, щоб сприяти припиненню блокування трансакцій українських компаній із прифронтових територій іноземними банками, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема зміни передбачають удосконалення системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Крім того, як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, компаніям та підприємцям із прифронтових територій для здійснення зовнішньоекономічної діяльності видаватимуть довідки (українською або англійською мовою) щодо їх місцезнаходження з відображенням статусу території.

"Таким чином, іноземні банки зможуть коректно визначати та застосовувати статус конкретного населеного пункту України, в якому знаходиться український суб’єкт господарювання", – зазначили у Мінреінтеграції.

На початку серпня Національний банк звернув увагу на проблему, з якою стикається український бізнес із частково окупованих областей: Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Іноземні банки часто не розбираються, де саме зареєстрована компанія, і блокують платежі усім підряд.

Він рекомендує користуватися спеціальною сторінкою на сайті Мінреінтеграції з переліком тимчасово окупованих населених пунктів України та рекомендаціями профільного генерального директорату Єврокомісії (DG FISMA).