Кредиты для бизнеса: в ПриватБанк поступает 2500 заявок в день

ПриватБанк на сегодняшний день получил 9279 заявок от предпринимателей на получение льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в среднем банк обрабатывает более 2500 заявок в день.

ПриватБанк и Фонд развития предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках госпрограммы 31 января. Для того, чтобы стать участником программы, достаточно иметь счет в ПриватБанке и подать заявку на специальной странице банка.