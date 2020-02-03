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Кредиты для бизнеса: в ПриватБанк поступает 2500 заявок в день

Кредиты для бизнеса: в ПриватБанк поступает 2500 заявок в день
03.02.2020, 13:30

В рамках программы предприниматели могут получить один или несколько кредитов на развитие сроком до пяти лет в сумме до 1,5 млн грн

ПриватБанк на сегодняшний день получил 9279 заявок от предпринимателей на получение льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в среднем банк обрабатывает более 2500 заявок в день.

ПриватБанк и Фонд развития предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках госпрограммы 31 января. Для того, чтобы стать участником программы, достаточно иметь счет в ПриватБанке и подать заявку на специальной странице банка.

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