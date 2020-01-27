ПриватБанк начал прием заявок на доступные кредиты для бизнеса

ПриватБанк открыл прием заявок от предпринимателей на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы представители малого бизнеса могут получить один или несколько кредитов на развитие сроком до пяти лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы).

Часть процентов по кредиту компенсирует предпринимателю государство. Ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа "5-7-9" рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн.

Кредиты по этой программе выдаются на приобретение или модернизацию основных средств, объектов недвижимости, транспорта, которые будут использоваться в производственных и коммерческих целях.