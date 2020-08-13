Кредиты под 1700%. НБУ призвал украинцев быть осторожными

Украинцам следует быть внимательными при привлечении заемных средств, поскольку рекламируемые финкомпаниями кредиты "под 0%" могут на самом деле оказаться займами под 1700% годовых. Об этом сообщил Национальный банк.

Регулятор предупреждает, что реклама, в которой гражданам обещают "кредиты без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут", "ссуды клиентам с плохой кредитной историей" должна настораживать потенциальных заемщиков, поскольку долг может вырасти в разы.

На что нужно обращать внимание

НБУ приводит три важных пункта, на которые украинцам обязательно следует обращать внимание перед привлечением кредита.

Первый - ставка 0% может действовать лишь в течение короткого льготного периода.

Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 или 10 дней. После этого начинают действовать обычные тарифы. "А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых", - сообщает регулятор.

Годовую процентную ставку финкомпании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка). На это обозначение клиенты могут даже не обратить внимание.

Второй пункт. Небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1-2%. Но это может быть ставка за один день.

Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании часто указывают проценты за один день пользования кредитом. Условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Однако в месяц это уже 30-60%, а в год — 365-730%.

Третий пункт. Необходимо сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки платежа. Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг клиента в разы.

Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

Что Нацбанк делает для защиты потребителей финуслуг

Национальный банк выступает за принятие Верховной Радой законопроекта №1109, который распространяет требования к раскрытию полной процентной ставки по кредиту на все кредиты, в том числе в размере менее одной минимальной зарплаты и на срок менее одного месяца.

Этот законопроект сейчас готовится ко второму чтению в парламенте. Документ также устанавливает максимальный размер штрафов, которые финансовая компания имеет право начислить клиенту. В случае принятия проекта закона граждане будут защищены от штрафов и пени, сумма которых в разы и даже в десятки раз может превышать сумму кредита.

Также НБУ планирует установить требования к раскрытию небанковскими финкомпаниями информации об услугах, в том числе в рекламе. Они будут обязаны сообщать реальные процентные ставки и информировать клиентов о последствиях нарушения договора.

Как рассчитать полную ставку по микрокредиту

НБУ приводит следующий пример. Если заемщик взял кредит на сумму 5 000 грн на 30 дней и в течение льготного периода (5 дней) действует ставка 0,01% в день, то все остальные дни месяца будет действовать обычная ставка (2% в день).

Заемщику необходимо будет вернуть тело кредита (5 000 грн). Что касается процентов, то в случае, если не было просрочек и финкомпания не применяла никаких санкций, то за первые пять дней придется уплатить лишь 2,5 грн. А за остальные дни месяца проценты составят 2 500 грн. Таким образом, общая выплата по кредиту составит около 7 500 нрн. Одни лишь проценты (2,5 грн + 2 500 грн) превысят половину суммы взятого кредита.

В августе НБУ сообщил, что изменится с 1 сентября в сфере защиты прав клиентов банков.

Также в августе НБУ рассказал о количестве жалоб украинцев на банки.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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