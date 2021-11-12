Криптовалютная карта monobank ждет одобрения от НБУ три месяца
Криптовалютная карта monobank ждет одобрения от Нацбанка три месяца, а запуск акций в monobank переносится на 2022 год. Об этом сообщил сооснователь банковского проекта monobank Олег Гороховский в Telegram.
Он отметил, что карта в биткоинах готова и уже три месяца ждёт одобрения НБУ.
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"Меня, конечно, сильно удручает задумчивость регулятора. Микрофинансовые организации, которые кредитуют украинцев под 100'000% годовых, это для НБУ ок, а карта в криптовалюте вызывает опасения", — написал Гороховский.
Также он добавил, что в мире с криптовалютами уже работают такие компании, как PayPal и Visa, и добавил, что у Украины "как всегда, особый путь".
Гороховский также сообщил, что после трехмесячной процедуры проверки документов компания Interactive Brokers отказала всем украинским банкам, которые хотели запустить торговлю акциями.
"Трехмесячная процедура заключения договора и проверки пакета документов с Interactive Brokers закончилась тем, что они отказали в заключении договора оптом всем украинским банкам, которые подали заявки", — написал сооснователь monobank.
По словам Гороховского, кроме monobank, подобные заявки подавали Таскомбанк, Укргазбанк, А-Банк и ПриватБанк.
"monobank уже нашел другого брокера, однако на интеграцию с новым партнером понадобится дополнительное время. Поэтому запуск акций, который изначально планировался на осень 2021, переносится на первый квартал 2022. Мы обязательно дожмем эту тему", — написал Гороховский.
- В начале июля Олег Гороховский анонсировал скорую интеграцию monobank с криптобиржей.
- В августе 2021 года Олег Гороховский сообщал, что стоимость monobank составляет более $1 млрд.
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