Криптовалютная карта monobank ждет одобрения от НБУ три месяца

Криптовалютная карта monobank ждет одобрения от Нацбанка три месяца, а запуск акций в monobank переносится на 2022 год. Об этом сообщил сооснователь банковского проекта monobank Олег Гороховский в Telegram.

Он отметил, что карта в биткоинах готова и уже три месяца ждёт одобрения НБУ.

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"Меня, конечно, сильно удручает задумчивость регулятора. Микрофинансовые организации, которые кредитуют украинцев под 100'000% годовых, это для НБУ ок, а карта в криптовалюте вызывает опасения", — написал Гороховский.

Также он добавил, что в мире с криптовалютами уже работают такие компании, как PayPal и Visa, и добавил, что у Украины "как всегда, особый путь".

Гороховский также сообщил, что после трехмесячной процедуры проверки документов компания Interactive Brokers отказала всем украинским банкам, которые хотели запустить торговлю акциями.

"Трехмесячная процедура заключения договора и проверки пакета документов с Interactive Brokers закончилась тем, что они отказали в заключении договора оптом всем украинским банкам, которые подали заявки", — написал сооснователь monobank.

По словам Гороховского, кроме monobank, подобные заявки подавали Таскомбанк, Укргазбанк, А-Банк и ПриватБанк.

"monobank уже нашел другого брокера, однако на интеграцию с новым партнером понадобится дополнительное время. Поэтому запуск акций, который изначально планировался на осень 2021, переносится на первый квартал 2022. Мы обязательно дожмем эту тему", — написал Гороховский.

monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Полноценно – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Fintech основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка , в том числе экс-предправления банка Александр Дубилет и его сын Дмитрий. Сейчас в основателях значатся – Алексей Дубилет (сын Александра Дубилета, 33,74% акций), Евгения Кривенко (17,18%), Олег Гороховский (17,18%), Вадим Ковалев (4,91%), Дарья Букреева (4,91%), Михаил Рогальский (17,18%).

В начале июля Олег Гороховский анонсировал скорую интеграцию monobank с криптобиржей.

В августе 2021 года Олег Гороховский сообщал, что стоимость monobank составляет более $1 млрд.

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Наталия Софиенко

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