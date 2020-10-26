Кривой Рог получил 38 млн евро от Евросоюза на модернизацию теплосетей

Европейский инвестиционный банк выделяет 31,6 млн евро кредита на модернизацию системы теполообеспечения в Кривом Роге. Об этом говорится в пресс-релизе представительства Евросоюза в Украине.

Кредитные средства будут дополнены грантом на 6,4 млн евро от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (Е5Р).

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За счет грантовых средств от Е5Р в городе будут установлены индивидуальные тепловые пункты, введена система мониторинга и контроля в 376 общественных зданиях, преимущественно в школах, детсадах и больницах.

"Это позволит повысить эффективность распределения и производства тепловой энергии, сократить выбросы парниковых газов на 4208 тонн в год и достигнуть экономии энергии, эквивалентной 2226 м.куб. газа в год", – говорится в сообщении.

Проект модернизации системы теплообеспечения Кривого Рога является частью Программы развития муниципальной инфраструктуры, которая реализовывается через Министерство развития громад и территорий.

Европейский инвестиционный банк – это банк Европейского Союза, предоставляющий долгосрочное кредитование. Это единственный банк, собственником которого являются стран-члены Евросоюза. ЕИБ финансирует проекты в Украине на основе Мандата внешнего кредитования ЕС. Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (Е5Р) основан в 2009 году во время председательства Швеции в ЕС. Бюджет фонда – 230 млн евро.

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Роман Брыль

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