Крупнейший банк Германии сообщил о миллиардных убытках

Во втором квартале этого года убытки крупнейшего коммерческого банка Германии достигли 3,15 млрд евро. Об этом компания сообщила в среду, 24 июля, передает DW.

В Deutsche Bank такие финансовые потери объясняют глубокой реорганизацией, на которую банк потратил 3,4 млрд евро.

В банке признают, что отрицательный финрезультат оказался большим, чем ожидалось. В начале июля Deutsche Bank оценивал возможный ущерб в 2,8 млрд евро. В прошлом году во втором квартале финучреждение получило около 410 млн евро прибыли.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг объяснил, что именно во втором квартале на компанию пришлась "львиная доля расходов", предусмотренная на перестройку модели ведения бизнеса. "Без затрат на реорганизацию Deutsche Bank был бы прибыльным", - пояснил Зевинґ. Он также признал, что компания уже сделала "важные шаги для восстановления Deutsche Bank".

Ранее в банке заявили о сокращении 18 000 рабочих мест.

В апреле сообщалось, что Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд.