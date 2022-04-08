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Крупнейший банк Италии прекратил инвестиции в Россию и Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 13:26
Крупнейший банк Италии прекратил инвестиции в Россию и Беларусь - Фото
Depositphotos: Intesa Sanpaolo

С начала войны РФ против Украины итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и беларуских контрагентов. Об этом сообщает Reuters. 

Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.

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"Все деловые операции с российскими и беларускими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", — говорится в заявлении банка.

Банк также прекратил инвестиции в российские и беларуские финансовые инструменты, независимо от применимых режимов санкций.

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Наталия Софиенко
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италия Intesa Sanpaolo
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