Крупнейший банк Италии прекратил инвестиции в Россию и Беларусь

С начала войны РФ против Украины итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и беларуских контрагентов. Об этом сообщает Reuters.

Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.

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"Все деловые операции с российскими и беларускими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", — говорится в заявлении банка.

Банк также прекратил инвестиции в российские и беларуские финансовые инструменты, независимо от применимых режимов санкций.

2 марта ЕС отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять в РФ наличные евро.

23 марта Нацбанк призвал руководство SWIFT отключить Центробанк РФ от платежной системы.

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Наталия Софиенко

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