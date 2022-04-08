Крупнейший банк Италии прекратил инвестиции в Россию и Беларусь
08.04.2022, 13:26
Depositphotos: Intesa Sanpaolo
С начала войны РФ против Украины итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и беларуских контрагентов. Об этом сообщает Reuters.
Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.
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"Все деловые операции с российскими и беларускими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", — говорится в заявлении банка.
Банк также прекратил инвестиции в российские и беларуские финансовые инструменты, независимо от применимых режимов санкций.
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- 23 марта Нацбанк призвал руководство SWIFT отключить Центробанк РФ от платежной системы.
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