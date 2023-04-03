UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крупнейший банк Швейцарии уволит до 36 000 работников из-за присоединения Credit Suisse

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 10:37
Крупнейший банк Швейцарии уволит до 36 000 работников из-за присоединения Credit Suisse - Фото
Фото: depositphotos.com

Швейцарскому банку UBS Group AG придется уволить до 30% работников после присоединения Credit Suisse из-за дублирования функций. Об этом сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung со ссылкой на источники в банке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По их словам, сокращение может затронуть от 25 000 до 36 000 работников из общего штата банка, который по завершении слияния увеличится примерно до 120 000 человек. Речь идет о сотрудниках, которые находятся в штате и работают на полную ставку.

Только в Швейцарии работы могут лишиться до 11 000 работников.

Financial Times ранее писала, что основной груз сокращений ляжет на внутренний бизнес Credit Suisse и его инвестиционный банк.

На прошлой неделе стало известно, что на должность главного исполнительного директора UBS вернется Серджио Эрмотти. Ранее он возглавлял банк за девять лет до ноября 2020 года.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банки Швейцария увольнения credit suisse UBS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 