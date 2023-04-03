Крупнейший банк Швейцарии уволит до 36 000 работников из-за присоединения Credit Suisse

Швейцарскому банку UBS Group AG придется уволить до 30% работников после присоединения Credit Suisse из-за дублирования функций. Об этом сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung со ссылкой на источники в банке.

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По их словам, сокращение может затронуть от 25 000 до 36 000 работников из общего штата банка, который по завершении слияния увеличится примерно до 120 000 человек. Речь идет о сотрудниках, которые находятся в штате и работают на полную ставку.



Только в Швейцарии работы могут лишиться до 11 000 работников.

Financial Times ранее писала, что основной груз сокращений ляжет на внутренний бизнес Credit Suisse и его инвестиционный банк.

На прошлой неделе стало известно, что на должность главного исполнительного директора UBS вернется Серджио Эрмотти. Ранее он возглавлял банк за девять лет до ноября 2020 года.

21 марта стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы, за 3 млрд. швейцарских франков ($3,25 млрд).

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, хотя еще в пятницу акции Credit Suisse торговались по цене 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS вообще предлагал всего 0,25 франка за акцию.

Андрій Водяний

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