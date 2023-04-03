Крупнейший банк Швейцарии уволит до 36 000 работников из-за присоединения Credit Suisse
03.04.2023, 10:37
Фото: depositphotos.com
Швейцарскому банку UBS Group AG придется уволить до 30% работников после присоединения Credit Suisse из-за дублирования функций. Об этом сообщила швейцарская газета Sonntags Zeitung со ссылкой на источники в банке.
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По их словам, сокращение может затронуть от 25 000 до 36 000 работников из общего штата банка, который по завершении слияния увеличится примерно до 120 000 человек. Речь идет о сотрудниках, которые находятся в штате и работают на полную ставку.
Только в Швейцарии работы могут лишиться до 11 000 работников.
Financial Times ранее писала, что основной груз сокращений ляжет на внутренний бизнес Credit Suisse и его инвестиционный банк.
На прошлой неделе стало известно, что на должность главного исполнительного директора UBS вернется Серджио Эрмотти. Ранее он возглавлял банк за девять лет до ноября 2020 года.
- 21 марта стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы, за 3 млрд. швейцарских франков ($3,25 млрд).
- UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, хотя еще в пятницу акции Credit Suisse торговались по цене 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS вообще предлагал всего 0,25 франка за акцию.
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