Крупнейший банк Турции хочет выйти на рынок Украины
Представителями турецкого Ziraat Bank обсудили с представителями Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest выход банка на украинский рынок, сообщает пресс-служба UkraineInvest в Facebook.
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Отмечается, что в ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank.
Ziraat Bank – крупнейший госбанк Турции. Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.
UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest – постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров.
- В январе 2020 года президент Владимир Зеленский в Давосе представил программу для инвесторов, которая включает "налоговые каникулы" для них и персональных помощников от государства – investment nanny. В июле Офис президента представил законопроект об инвестиционных нянях. В декабре его приняла Верховная Рада, а в феврале 2021 года подписал президент Зеленский.
- В октябре 2021 года UkraineInvest сообщил, что получил 27 заявок на проекты от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд.
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