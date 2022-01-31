Крупнейший банк Турции хочет выйти на рынок Украины

Представителями турецкого Ziraat Bank обсудили с представителями Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest выход банка на украинский рынок, сообщает пресс-служба UkraineInvest в Facebook.

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Отмечается, что в ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank.

Ziraat Bank – крупнейший госбанк Турции. Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.



UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest – постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров.