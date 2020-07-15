КСУ завтра начинает оценку конституционности "антиколомойского" закона

Большая палата Конституционного суда Украины, завтра, 16 июля, начнет рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона № №590-IX, известного, как "антиколомойски". Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ на официальном сайте.

Рассмотрение дела инициировано 64 народными депутатами.

"Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд признать отдельные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательным акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности" от 13 мая 2020 года за №590-IX и закон в целом, … такими, что не соответствуют некоторым положениям Конституции Украины", - говорится в сообщении.

По конституционному представлению депутатов КСУ также рассмотрит конституционность некоторых положений гражданского, криминального, административного, хозяйственно-процессуального кодексов Украины, и законов "О Национальном Банке", "Банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "Об исполнительном производстве".

По мнению народных депутатов, изменения, которые внесены в закон №590-IX, нарушают принципы верховенства права, равности участников судебного процесса, права на справедливый суд и эффективную судебную защиту участников разбирательств в делах, оспаривающих законность этих изменений, сообщает отдел коммуникаций КСУ.

Рассмотрение дела начнется в 10:00.

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Роман Брыль

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