КСУ завтра начинает оценку конституционности "антиколомойского" закона
Большая палата Конституционного суда Украины, завтра, 16 июля, начнет рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона № №590-IX, известного, как "антиколомойски". Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ на официальном сайте.
Рассмотрение дела инициировано 64 народными депутатами.
"Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд признать отдельные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательным акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности" от 13 мая 2020 года за №590-IX и закон в целом, … такими, что не соответствуют некоторым положениям Конституции Украины", - говорится в сообщении.
По конституционному представлению депутатов КСУ также рассмотрит конституционность некоторых положений гражданского, криминального, административного, хозяйственно-процессуального кодексов Украины, и законов "О Национальном Банке", "Банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "Об исполнительном производстве".
По мнению народных депутатов, изменения, которые внесены в закон №590-IX, нарушают принципы верховенства права, равности участников судебного процесса, права на справедливый суд и эффективную судебную защиту участников разбирательств в делах, оспаривающих законность этих изменений, сообщает отдел коммуникаций КСУ.
Рассмотрение дела начнется в 10:00.
- 21 мая президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский" закон.
- 12 июня В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках (так называемый “антиколомойский”).
- 13 июня по "антиколомойкому" закону суд закрыл два дела против ПриватБанка.
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