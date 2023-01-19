Курс доллара еще снизился. Наличные курсы валют
19.01.2023, 11:04
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В четверг, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составляет 39,98 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. – до 40,6 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,1 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и достиг 42,29 грн. Средний курс продаж повысился на 2 коп. – до 43,38 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41 грн, максимальный – 42,91 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, максимальный – 44,1 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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